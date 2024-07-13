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В США запретили полеты ракет Falcon 9

В США запретили полеты ракет Falcon 9 Управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов запретило компании Илона Маска запускать ракеты Falcon 9 после случившейся аварии.
Другие страны
13 июля 2024 г. 03:21
В США запретили полеты ракет Falcon 9

Управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов запретило компании Илона Маска запускать ракеты Falcon 9 после случившейся аварии.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете ведомства об авиационных происшествиях.

"FAA известно об инциденте, произошедшем во время миссии SpaceX Starlink, которая стартовала с космической базы Ванденберг в Калифорнии 11 июля. Проблема связана с отказом верхней ступени ракеты во время ее нахождения в космосе", — сообщается в отчете ведомства.

При этом FAA постановило, что из-за аварии необходимо приостановить полеты грузовых ракет этой модели.

Напомним, что 11 июля ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX из-за технической неполадки не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Несмотря на сложившуюся ситуацию, SpaceX удалось установить связь с пятью из 20 спутников. В настоящее время сотрудники компании планируют задействовать ионные двигатели спутников, чтобы попытаться поднять их на нужную орбиту.

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