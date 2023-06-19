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В США запретили обнародовать улики по делу Трампа

В США запретили обнародовать улики по делу Трампа Федеральный суд по южному округу американского штата Флорида запретил обнародовать материалы, которые проходят как улики в деле бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в ненадлежащем хранении секретных документов.
Другие страны
19 июня 2023 г. 20:15
В США запретили обнародовать улики по делу Трампа
Дональд Трамп

Федеральный суд по южному округу американского штата Флорида запретил обнародовать материалы, которые проходят как улики в деле бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в ненадлежащем хранении секретных документов.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении суда.

"Улики, наряду с любой проистекающей из них информацией, не подлежат раскрытию общественности или новостным медиа, распространению на любой новостной или социальной медиа-платформе без предварительного уведомления и согласия США или одобрения суда", - говорится в решении.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Согласно судебному решению, речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.

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