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В США запретили пользоваться TikTok в госучреждениях

В США запретили пользоваться TikTok в госучреждениях Федеральные власти США, вслед за аналогичным запретом во многих штатах, запретили TikTok на правительственных устройствах из-за опасений по поводу безопасности.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 16:42
В США запретили пользоваться TikTok в госучреждениях

Федеральные власти США, вслед за аналогичным запретом во многих штатах, запретили TikTok на правительственных устройствах из-за опасений по поводу безопасности.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Fox news.

Эксперт по Китаю Гордон Чанг объяснил это решение тем, что любую китайскую компанию могут принудить к шпионажу, и это не зависит от степени защищенности устройства.

"Нам нужно понимать это", - заявил Чанг в интервью телеканалу.

Представитель Республиканской партии Николь Маллиотакис отмечает важность принятого решения в плане как национальной, так и кибербезопасности.

"Два года назад этот шаг был предпринят военными властями. За ними последовало решение министерства внутренней безопасности. Поэтому запрет на TikTok на всех остальных правительственных устройствах является логическим продолжением этого шага", - отмечает она.

По ее словам, это вопрос не только национальной и кибербезопасности, но и безопасности всех граждан США, так как на платформе собирается личная информация каждого пользователя. Маллиотакис отметила, что 100 миллионов американцев являются пользователями TikTok.

"TikTok - это не только сбор личных данных, но еще и распространение ложной информации. Именно таким путем Коммунистическая партия Китая контролирует своих граждан. Мы не можем позволить этого в нашей стране", - заявила Маллиотакис.

На вопрос о том, как можно защитить молодое поколение от негативного влияния этой соцсети, Маллиотакис отметила, что в следующем году в Конгрессе могут пройти обсуждения по поводу полного запрета этой платформы по всей стране.

"Этот вопрос беспокоит не только родителей, но и правительство", - отметила она, добавив, что Китай представляет наибольшую опасность для США и эту угрозу следует воспринимать всерьез.

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Версия на английском языке US bans TikTok on government devices

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