В США запертые в машине отцом двое детей умерли

Двое маленьких детей скончались в американском городе Талса (штат Оклахома), после того как отец оставил их запертыми в автомобиле на пять часов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, полиция арестовала мужчину.

Как заявил полиции 31-летний Дастин Ли Деннис, в субботу днем он ездил с детьми в магазин, а затем вернулся домой и лег спать. Проснувшись примерно через пять часов, мужчина понял, что не может найти детей. Позднее он нашел свою четырехлетнюю дочь и трехлетнего сына на полу пикапа и перенес их в дом. Прибывшие на место врачи констатировали, что дети скончались. Причина их смерти пока не уточняется.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве второй степени. В настоящее время он находится под стражей.