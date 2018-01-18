В США зампрокурора застрелил в суде подростка

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Заместитель прокурора округа Франклин в американском штате Огайо застрелил несовершеннолетнего подсудимого во время слушания.

Как передает Report об этом сообщает телеканал WCPO со ссылкой на полицию.

Отмечается, что дело в отношении 16-летнего подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних в среду в первой половине дня.

В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи. Чиновника сбили с ног и начали избивать, он был вынужден открыть огонь и попал в подсудимого. Подростка госпитализировали, однако от полученного ранения он скончался.