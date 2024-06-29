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В США замену кандидатуры Байдена на выборах поддержали 60% опрошенных граждан

В США замену кандидатуры Байдена на выборах поддержали 60% опрошенных граждан Многие американские избиратели считают, что Демократической партии следует выбрать иного кандидата в президенты США вместо действующего лидера страны Джо Байдена.
Другие страны
29 июня 2024 г. 09:11
В США замену кандидатуры Байдена на выборах поддержали 60% опрошенных граждан

Многие американские избиратели считают, что Демократической партии следует выбрать иного кандидата в президенты США вместо действующего лидера страны Джо Байдена.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные порталом Axios результаты опроса, который был проведен компанией Morning Consult.

Согласно этим данным, 60% опрошенных из числа избирателей заявили, что Байдена следует "определенно" или "вероятно" сменить в качестве кандидата от демократов в президенты США после его слабого выступления на теледебатах в четверг.

45% респондентов заявили, что предпочли бы увидеть Байдена на посту следующего президента США, 44% высказались в поддержку его главного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа, который ранее был главой вашингтонской администрации. 57% участников исследования считают, что Трамп выступил лучше Байдена на дебатах. Опрос был проведен среди примерно 2 тыс. совершеннолетних жителей США.

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