В США закрываются оба отделения визового центра РФ

Американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране.

Американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. И я хочу сразу же сказать, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников.

Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну", - подчеркнул Антонов.

По его словам, американская сторона никак не объяснила свои действия.

"Дело в том, что таких проблем, какие есть у нас в обслуживании соотечественников, у американцев в Москве и в России нет. Именно поэтому они и по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства", - пояснил дипломат.