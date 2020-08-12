В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19

На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти.

На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, за время пандемии в этом американском штате было зарегистрировано 3 600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 – в прошлые выходные.

По этой причине губернатор штата Дэвид Иге восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами. Он действовал с 1 апреля по 16 июня для поездок на Кауаи, Мауи и Калавао.

"Мы должны защитить жителей соседних островов из-за возобновившегося роста числа случаев COVID-19 на Оаху", - сказал чиновник.