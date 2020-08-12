В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19

На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, за время пандемии в этом американском штате было зарегистрировано 3 600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 – в прошлые выходные.
По этой причине губернатор штата Дэвид Иге восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами. Он действовал с 1 апреля по 16 июня для поездок на Кауаи, Мауи и Калавао.
"Мы должны защитить жителей соседних островов из-за возобновившегося роста числа случаев COVID-19 на Оаху", - сказал чиновник.