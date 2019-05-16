В США закрыли школу из-за следов урана

В США школу закрыли из-за возможного присутствия в здании следов обогащенного урана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет об одной из школ в американском округе Пайктон штата Огайо.

В учебном заведении были обнаружены следы обогащенного урана.

Следы радиоактивных материалов могли попасть в школу с территории находящегося неподалеку завода Portsmouth Gaseous Diffusion Plant, который в прошлом занимался производством обогащенного урана, в том числе оружейного урана в рамках программы разработки ядерного оружия США.