В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки - ФОТО - ВИДЕО

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Как передаёт со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает NBC.

"По меньшей мере 22 школы были временно закрыты в Колорадо, включая Columbine High School. ФБР и власти штата разыскивают 18-летнюю девушку, которую описывают как "чрезвычайно опасную", - указывает телеканал.

Как заявил представитель офиса шерифа Майк Таплин, 18-летняя американка Сол Паис приехала в штат и угрожала школам в районе города Денвер. По его словам, она "была вооружена и считается чрезвычайно опасной".

Ранее неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.