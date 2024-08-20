В США законодателя задержали за получение взяток на десятки тысяч долларов

Член законодательного собрания столичного округа Колумбия демократ Трайон Уайт задержан по обвинению в получении взяток на десятки тысяч долларов.
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Как следует из документа, Уайт был задержан 18 августа по уголовным обвинениям. По версии прокуратуры, "в июне 2024 года Уайт неправомерно согласился принять $156 тыс. наличными в обмен на использование своей должности <...> для оказания давления на представителей властей" с целью "продления нескольких контрактов".
В документе поясняется, что речь идет о контрактах на предоставление услуг по борьбе с насилием, в рамках которых две местные компании получили от властей в общей сложности $5,2 млн. В прокуратуре пояснили, что располагают кадрами получения Уайтом четырех выплат наличными в размере $35 тыс. каждая.