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В США законодателя задержали за получение взяток на десятки тысяч долларов

В США законодателя задержали за получение взяток на десятки тысяч долларов Член законодательного собрания столичного округа Колумбия демократ Трайон Уайт задержан по обвинению в получении взяток на десятки тысяч долларов.
Другие страны
20 августа 2024 г. 04:19
В США законодателя задержали за получение взяток на десятки тысяч долларов

Член законодательного собрания столичного округа Колумбия демократ Трайон Уайт задержан по обвинению в получении взяток на десятки тысяч долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении прокуратуры.

Как следует из документа, Уайт был задержан 18 августа по уголовным обвинениям. По версии прокуратуры, "в июне 2024 года Уайт неправомерно согласился принять $156 тыс. наличными в обмен на использование своей должности <...> для оказания давления на представителей властей" с целью "продления нескольких контрактов".

В документе поясняется, что речь идет о контрактах на предоставление услуг по борьбе с насилием, в рамках которых две местные компании получили от властей в общей сложности $5,2 млн. В прокуратуре пояснили, что располагают кадрами получения Уайтом четырех выплат наличными в размере $35 тыс. каждая.

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