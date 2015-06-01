​В США закончился срок действия Патриотического акта

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В США из-за противоречий в сенате закончилось действие Патриотического акта, позволявшего прослушивать телефонные переговоры граждан, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Патриотитеский Акт заканчивает действие сегодня ночью", - заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол после нескольких часов безрезультатных дебатов.

Голосование за продление действия закона было отложено по его требованию. Пол ранее заявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в 2016 году.

Сенат вернется к вопросу продления действия закона через несколько дней.

Прекращение действия положений Акта означает, что у спецслужб США не остается полномочий на прослушивание телефонных переговоров и контроль за другой информацией граждан страны.

Патриотический акт был принят еще в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября. В 2011 году Обама продлил на четыре года три ключевых аспекта программы: выборочное прослушивание, проверку деловой документации и слежку за террористами-одиночками.