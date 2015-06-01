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    ​В США закончился срок действия Патриотического акта

    В США закончилось действие Патриотического акта, позволявшего прослушивать телефонные переговоры граждан

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В США из-за противоречий в сенате закончилось действие Патриотического акта, позволявшего прослушивать телефонные переговоры граждан, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Патриотитеский Акт заканчивает действие сегодня ночью", - заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол после нескольких часов безрезультатных дебатов.

    Голосование за продление действия закона было отложено по его требованию. Пол ранее заявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в 2016 году.

    Сенат вернется к вопросу продления действия закона через несколько дней.

    Прекращение действия положений Акта означает, что у спецслужб США не остается полномочий на прослушивание телефонных переговоров и контроль за другой информацией граждан страны.

    Патриотический акт был принят еще в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября. В 2011 году Обама продлил на четыре года три ключевых аспекта программы: выборочное прослушивание, проверку деловой документации и слежку за террористами-одиночками.

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