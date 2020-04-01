В США заканчивается национальный запас защитных средств от коронавируса

Правительство США практически исчерпало запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть использованы в борьбе с распространением нового типа коронавируса, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В комплекты средств защиты входят маски, респираторы, перчатки, халаты и защитные экраны. Небольшое количество таких комплектов было зарезервировано для нужд служб первого реагирования.

По данным агентства, такую ситуацию обусловил тот факт, что Штаты обращались к федеральному правительству на протяжении последних нескольких недель с просьбой выделить им большое количество средств индивидуальной защиты для больниц, борющихся с распространением коронавируса.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что национальный стратегический резерв средств индивидуальной защиты практически пуст, отметив, что комплекты выделяются тем, кто в них больше нуждается.

Более 4 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в США.