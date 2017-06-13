В США заговорили о возможном противостоянии с Россией и Китаем

© Globallookpress

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джим Мэттис предупредил американских законодателей, что в скором времени возможно возобновится военная конкуренция между великими державами. К ним он отнес Россию, США и Китай.

Как передает Report, по его словам, в мире может начать военное противостояние между этими странами. Фактически он говорил о возможности начала второй Холодной войны.

"И Россия и Китай нацелены на основные положения международного порядка, с таким трудом построенного после окончания Второй мировой войны", - заявил он.

Также Мэттис подчеркнул, что глобальные устремления и активизация военного строительства России и Китая являются рискованными в плане международной безопасности. При этом он умолчал о наращивании военной силы со стороны США. В России неоднократно подчеркивали, что увеличение военной мощи страны связано с тем, что власти США ведут агрессивную политику. В частности, речь шла об установлении ПРО около границ РФ.