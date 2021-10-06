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В США зафиксирован самый высокий рост числа убийств

В США зафиксирован самый высокий рост числа убийств В США зафиксирован самый высокий в современной истории страны рост числа убийств - на 30% за период с 2019 по 2020 год
Другие страны
6 октября 2021 г. 11:47
В США зафиксирован самый высокий рост числа убийств

В США зафиксирован самый высокий в современной истории страны рост числа убийств - на 30% за период с 2019 по 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на обнародованные в среду предварительные данные Национального центра медицинской статистики федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщил телеканал CNN.

Согласно представленным Национальным центром предварительным данным, число убийств на 100 тысяч жителей страны увеличилось с почти 6,0 в 2019 году до 7,8 в 2020 году, самого высокого показателя с 1995 года.

Прежний рекордно высокий прирост за минувшее столетие - на 20% - был зарегистрирован в период с 2000 по 2001 год и был вызван совершенными в стране 11 сентября 2001 года масштабными терактами.

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