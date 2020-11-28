В США зафиксирован очередной суточный рекорд по заболеваемости COVID-19

Жертвами инфекции к настоящему моменту стали 264 866 американцев, 1 404 из них умерли за прошедшие сутки

Более 205 тыс. жителей США заразились коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, что стало новым антирекордом с начала пандемии.

Как передает Report, данные об этом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Общее число заражений достигло 13 092 661.

Жертвами инфекции к настоящему моменту стали 264 866 американцев, 1 404 из них умерли за прошедшие сутки.

США остаются лидером по числу заражений коронавирусом среди всех стран мира. На втором месте находится Индия с 9 351 109 случаями коронавируса, на третьем остается Бразилия — 6 238 350 заболевших.