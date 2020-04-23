​В США зафиксировали заражения домашних кошек COVID-19

Американские специалисты зафиксировали в штате Нью-Йорк два случая заражения домашних кошек новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Как отмечается в публикации, "это первые подтвержденные случаи среди домашних животных в США". Предполагается, что две кошки, которые находятся в разных частях штата, заразились от хозяев или соседей. У них "легкие симптомы респираторного заболевания", говорится в материале. Ожидается, что животные поправятся.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных, - отметила представитель ЦКПЗ Кейси Бартон Бейравиш. - Нет свидетельств, что животные играют какую-либо роль в передаче этой инфекции человеку". Вместе с тем, как отмечает агентство, специалисты ЦКПЗ рекомендуют американцам в период пандемии не подпускать своих собак и кошек к другим домашним животным, а также к людям не из числа домочадцев.