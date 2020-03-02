​В США зафиксировали вторую смерть от коронавируса

Вторая смерть от нового коронавируса зафиксирована в штате Вашингтон на северо-западе США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав округа Кинг.

29 февраля департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил о первой смерти от коронавируса на территории США. Скончался 50-летний мужчина.

После этого губернатор Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19.

"Были получены результаты тестов на COVID-19 ... подтверждающие четыре дополнительных случая COVID-19 у жителей округа Кинг. С учетом этих четырех новых результатов (тестов - ред.) общее число случаев в округе Кинг составляет десять. Сегодняшние результате включают еще одну смерть, в результате чего общее число смертей в округе Кинг от COVID-19 достигло двух", - говорится в заявлении минздрава округа, размещенном на сайте.

Отмечается также, что 29 февраля, в субботу, от COVID-19 скончался мужчина старше 70 лет, который, как и первый умерший, проходил лечение в больнице EvergreenHealth.