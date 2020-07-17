В США зафиксировали случай чумы

Случай чумы у человека отмечен в американском штате Колорадо, но медики считают, что серьезных причин для беспокойства нет.

Случай чумы у человека отмечен в американском штате Колорадо, но медики считают, что серьезных причин для беспокойства нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Denver Post.

Это первый случай заражения человека в штате с 2015 года. Предполагается, что он заразился от белки. Заболевший уже выздоровел.

Чума присутствует в популяциях животных в штате с 1940-х годов, сообщила газете ветеринар местного управления здравоохранения доктор Дженнифер Хаус.

По ее словам, чума встречается в основном у грызунов, но в некоторых случаях может передаваться другим видам, включая домашних кошек и собак, и изредка - людям.

Большинство заболевших хорошо поддаются лечению антибиотиками.

Всего в Колорадо с 2005 года зарегистрирован 21 случай чумы у людей.