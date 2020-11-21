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В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки достигло рекордно высокого показателя - свыше 195 тыс.
Другие страны
21 ноября 2020 г. 19:43
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19

Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки достигло рекордно высокого показателя - свыше 195 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, 20 ноября в США подтверждено 195 542 случая заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте.

Отметим, что число летальных исходов в пятницу составило 1 878.

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