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В США зафиксировали рекордную суточную смертность от СOVID-19

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от СOVID-19 По данным газеты The New York Times, умерли 2 760 человек
Другие страны
3 декабря 2020 г. 09:50
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от СOVID-19
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Число людей, умерших в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысило за минувшие сутки пиковые показатели, установленные весной этого года. Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

По ее сведениям, за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, в США умерли 2 760 человек. Таким образом был обновлен антирекорд, установленный 15 апреля этого года, когда в течение 24 часов из-за коронавируса умерли в США 2 752 человека.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 13,9 млн случаев заражения, умерли 273 316 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

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