О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США зафиксировали рекордное число смертей из-за COVID-19 за сутки

В США зафиксировали рекордное число смертей из-за COVID-19 за сутки За минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 215 805 случаев инфицирования COVID-19.
Другие страны
13 января 2021 г. 15:47
В США зафиксировали рекордное число смертей из-за COVID-19 за сутки

Число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США во второй раз превысило четыре тысячи и достигло рекордных 4 327. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Впервые число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США превысило четыре тысячи 8 января, тогда сообщалось о 4 085 смертях.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 215 805 случаев инфицирования COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 22,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 380 тысяч заболевших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da COVID-19-dan gündəlik ölüm sayında rekord qeydə alındı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph
Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph
13 января 2021 г. 16:24
Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения
Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения
13 января 2021 г. 13:26
В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента
В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента
13 января 2021 г. 13:03
Впервые за 70 лет в США казнили женщину
Впервые за 70 лет в США казнили женщину
13 января 2021 г. 11:44
В Вашингтон продолжают прибывать бойцы нацгвардии
В Вашингтон продолжают прибывать бойцы нацгвардии
13 января 2021 г. 11:41
Премьер-министр Эстонии объявил об отставке из-за коррупционного скандала
Премьер-министр Эстонии объявил об отставке из-за коррупционного скандала
13 января 2021 г. 10:44
Лидер республиканцев в Сенате склоняется к поддержке импичмента Трампа
Лидер республиканцев в Сенате склоняется к поддержке импичмента Трампа
13 января 2021 г. 09:53
YouTube заморозил аккаунт Трампа
YouTube заморозил аккаунт Трампа
13 января 2021 г. 09:25
МИД Германии предупредил об угрозе насильственных протестов в США
МИД Германии предупредил об угрозе насильственных протестов в США
13 января 2021 г. 08:32
Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти
Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти
13 января 2021 г. 08:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi