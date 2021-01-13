В США зафиксировали рекордное число смертей из-за COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 215 805 случаев инфицирования COVID-19.

Число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США во второй раз превысило четыре тысячи и достигло рекордных 4 327. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Впервые число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США превысило четыре тысячи 8 января, тогда сообщалось о 4 085 смертях.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 215 805 случаев инфицирования COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 22,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 380 тысяч заболевших.