В США зафиксировали антирекорд по числу массовых убийств

По меньшей мере 28 массовых убийств произошло в США за шесть месяцев 2023 года, что стало рекордным показателем с 2006 года.

По меньшей мере 28 массовых убийств произошло в США за шесть месяцев 2023 года, что стало рекордным показателем с 2006 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, предыдущий антирекорд был установлен во втором полугодии 2022 года. Тогда в стране произошло 27 массовых убийств.

В 2023 году 27 из 28 убийств было совершено с применением огнестрельного оружия, лишь одна из трагедий произошла в результате поджога. В результате инцидентов погибли не менее 140 человек.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. По данным американской некоммерческой группы Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек.