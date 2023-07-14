О нас

В США зафиксировали антирекорд по числу массовых убийств

В США зафиксировали антирекорд по числу массовых убийств По меньшей мере 28 массовых убийств произошло в США за шесть месяцев 2023 года, что стало рекордным показателем с 2006 года.
Другие страны
14 июля 2023 г. 17:21
В США зафиксировали антирекорд по числу массовых убийств

По меньшей мере 28 массовых убийств произошло в США за шесть месяцев 2023 года, что стало рекордным показателем с 2006 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, предыдущий антирекорд был установлен во втором полугодии 2022 года. Тогда в стране произошло 27 массовых убийств.

В 2023 году 27 из 28 убийств было совершено с применением огнестрельного оружия, лишь одна из трагедий произошла в результате поджога. В результате инцидентов погибли не менее 140 человек.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. По данным американской некоммерческой группы Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
14 июля 2023 г. 17:15
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
14 июля 2023 г. 15:15
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
14 июля 2023 г. 10:57
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
13 июля 2023 г. 16:49
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
13 июля 2023 г. 16:44
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
13 июля 2023 г. 12:42
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
13 июля 2023 г. 11:46
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
13 июля 2023 г. 11:20
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
12 июля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi