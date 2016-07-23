​В США задержаны американцев, планировавших оказать помощь ИГ

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США задержали в штате Флорида троих американцев, подозреваемых в намерении оказать помощь террористической группировке "Исламское государство".
Как передает Report, об этом сообщило Министерство юстиции страны.
По данным, один из них был арестован в аэропорту Майами, когда уже собирался отправиться в Европу, чтобы через Турцию перебраться в Сирию и воевать там на стороне исламистов.
Все трое задержанных ранее приняли ислам и получили мусульманские имена: Джибрил, Дауд и Шакур. Их возраст - 52, 50 и 31 год.
News DepartmentАвтор новости
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