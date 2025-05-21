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В США задержаны 13 членов армянской организованной преступной группировки

В США задержаны 13 членов армянской организованной преступной группировки В США задержаны 13 человек, подозреваемых в участии в армянской организованной преступной группировке.
Другие страны
21 мая 2025 г. 13:38
В США задержаны 13 членов армянской организованной преступной группировки

В США задержаны 13 человек, подозреваемых в участии в армянской организованной преступной группировке.

Как передает Report, об этом cообщают американские СМИ.

Им предъявлены серьезные обвинения, включая попытку убийства, похищение человека, незаконное хранение оружия, банковское и электронное мошенничество, а также кражу грузов на сумму свыше $80 млн.

"Правоохранители провели обыски в доме на Каберне-Корт в районе Сан-Вэлли в Лос-Анджелесе, а также в других объекты в Южной Калифорнии и Флориде. Прокуратура США заявила, что у Amazon было украдено товаров на сумму $83 млн в рамках кражи грузов, организованной членами синдиката. Они были арестованы во вторник", - передает ABC News.

Отмечается, что данная транснациональная преступная организация "нанесла значительный ущерб общественной безопасности, а также законной торговле и цепочкам поставок".

Сообщается, что правоохранительные органы изъяли около $100 тыс. наличными, три бронированных автомобиля и 14 единиц огнестрельного оружия во время операции во вторник.

Как сообщает Eyewitness News, что армянская организованная преступная группировка, связанная с русской мафией, превратила округ Лос-Анджелес в центр операций США. Члены группировки осуществляли схему "кража кредитных карт", при которой оформляли платежи на фиктивные фирмы, а затем выводили средства до того, как компании смогли оспорить списания.

Правоохранительные органы продолжают поиски еще одного подозреваемого, связанного с этой преступной сетью.

Прокуратура США сообщает, что в случае признания виновными 13 арестованным грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də erməni mütəşəkkil cinayətkar dəstənin 13 üzvü saxlanılıb

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