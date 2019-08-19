​В США задержаны три человека, планировавшие массовые расстрелы

Сотрудники американских правоохранительных органов задержали трех человек, которые, планировали расстрелять людей в общественных местах в своих штатах. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Как он отмечает, аресты были произведены в течение последних нескольких дней. В штате Коннектикут, в частности, был взят под стражу 22-летний Брэндон Вэгшол. По данным властей, он выражал в Facebook намерение открыть огонь по людям в общественном месте и пытался приобрести магазин повышенной вместительности. У него дома следователи обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, а также специальное снаряжение.

Во Флориде помощники шерифа задержали 25-летнего Тристана Скотта Викса. Его бывшая подруга оповестила полицию о том, что молодой человек рассказал ей о намерениях устроить стрельбу. Он заявлял, что хотел бы застрелить не менее 100 человек. Викс отмечал, что проще всего это было бы сделать в школе. У него изъято охотничье ружье.

В штате Огайо полиция арестовала 20-летнего Джеймса Патрика Рирдона. Власти полагают, что он придерживался ультраправых взглядов и угрожал расстрелять людей в центре еврейской общины в городе Янгстаун. У него дома обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия.