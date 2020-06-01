В США задержаны более 4 тыс. человек в ходе протестов

Полиция США задержала более 4 000 человек в ряде городов страны в ходе протестов, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании стражами порядка, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, за минувшие дни акций протеста и демонстраций были задержаны порядка 4 100 человек.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.