В США задержана состоящая из армян преступная группировка

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Армянка из Нью-Йорка Стелла Бояджян признала вину в преступном сговоре с целью незаконного привлечения иностранцев, мошенничества с визами и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Как передаёт Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Троим армянам были предъявлены обвинения в участии в мошеннической схеме с визами в США, в результате которой в страну незаконно приезжали граждане Армении под видом участников народных ансамблей.

Согласно заявлению, 48-летняя Стелла Бояджян (Нью-Йорк), 31-летний Грачья Атоян (Глендейл, Калифорния) и 42-летняя Диана Григорян "Дина Акоповна" (Армения) обвиняются в сговоре с целью визового мошенничества и обмана государства. Бояджян и Григорян также обвиняются в отмывании денег, а Бояджян - ещё и в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Все трое были замешаны в схеме мошенничества с визой P-3. Бояджян использовала организацию Big Apple Music Awards Foundation для осуществления мошеннической схемы.