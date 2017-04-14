В США задержан угрожавший Трампу вооруженный мужчина

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Житель штата Висконсин, подозреваемый в ограблении магазина огнестрельного оружия, 32-летний Джозеф Якубовски, который отправил послание с угрозами на имя президента США Дональда Трампа в Белый дом, был арестован после недели поисков.

Об этом передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что мужчина был пойман рядом с городом Ридстаун. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о подозрительном мужчине на территории частной собственности, после чего туда были направлены полицейские.

Якубовски не оказал сопротивления при аресте.