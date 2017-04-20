 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США задержан мужчина, преследовавший дочь Обамы

    Он пытался сделать предложение Малии Обаме

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который преследовал 18-летнюю дочь экс-президента Малию Обаму и пытался сделать ей предложение. Как сообщает Report, об этом  пишет издание New York Daily News.

    По данным издания, мужчиной оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо, в прошлом пытавшийся попасть на территорию Белого дома.

    Сотрудники Секретной службы после беседы с мужчиной решили, что, возможно, у него есть проблемы с психическим здоровьем. Кардосо отправили в клинику для прохождения экспертизы. Полиция пока обдумывает, заводить ли на него дело о домогательстве.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi