В США задержан мужчина, преследовавший дочь Обамы

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который преследовал 18-летнюю дочь экс-президента Малию Обаму и пытался сделать ей предложение. Как сообщает Report, об этом пишет издание New York Daily News.

По данным издания, мужчиной оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо, в прошлом пытавшийся попасть на территорию Белого дома.

Сотрудники Секретной службы после беседы с мужчиной решили, что, возможно, у него есть проблемы с психическим здоровьем. Кардосо отправили в клинику для прохождения экспертизы. Полиция пока обдумывает, заводить ли на него дело о домогательстве.