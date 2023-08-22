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В США задержали женщину, угрожавшую застрелить Дональда Трампа и его сына

В США задержали женщину, угрожавшую застрелить Дональда Трампа и его сына Жительница Чикаго задержана по обвинению в рассылке по электронной почте угроз застрелить бывшего президента США Дональда Трампа и его сына Бэррона.
Другие страны
22 августа 2023 г. 10:30
В США задержали женщину, угрожавшую застрелить Дональда Трампа и его сына

Жительница Чикаго задержана по обвинению в рассылке по электронной почте угроз застрелить бывшего президента США Дональда Трампа и его сына Бэррона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно заявлению Минюста США, 41-летняя Трейси Мари Фиоренца в мае отправила электронное письмо, в котором угрожала "выстрелить в лицо" Трампу и его сыну "при первой возможности". Послание было направлено руководителю одного из образовательных учреждений в городе Палм-Бич в штате Флорида, где у экс-президента находится резиденция Мар-а-Лаго. В июне Фиоренца отправила еще одно подобное письмо с угрозами.

Сотрудники министерства юстиции провели допрос подозреваемой 14 июня. По его результатам они направили материалы дела на рассмотрение в окружной суд штата Флорида, куда Фиоренца теперь должна будет явиться для дачи показаний.

В начале августа сотрудники ФБР застрелили мужчину, публиковавшего в сети угрозы в адрес президента США Джо Байдена. По данным телеканала KSL, суд в Юте выдал ордер на арест подозреваемого. Стрельба началась, когда сотрудники ФБР "попытались провести арест и обыск" у него дома.

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Версия на английском языке Chicago-area woman arrested on charges of emailing threats to shoot Trump and his son
Версия на азербайджанском языке Tramp və oğlunu güllələməklə hədələyən qadın həbs edilib

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