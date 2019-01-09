В США задержали ученика за подготовку вооруженного нападения на школу

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Полиция американского города Напа задержала 14-летнего школьника, в доме которого обнаружены свидетельства подготовки к вооруженному нападению на школу, говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, 31 декабря к правоохранителям обратился один из учащихся школы в связи с угрозами в свой адрес со стороны подозреваемого. Он также рассказал, что тот говорил ему о планах устроить стрельбу в школе.

"Когда пострадавший сказал ученику, что он собирается сообщить об этом в полицию и родителям, подозреваемый ученик пригрозил убить пострадавшего", - говорится в сообщении.

Полиция 2 января произвела обыски в двух местах, где проживает подозреваемый, и в обоих обнаружила свидетельства планирования и изучения нападений со стрельбой в людных местах. Подозреваемый учащийся был задержан, угрозы другим ученикам нет.