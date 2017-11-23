В США задержали студента по подозрению в подготовке взрывов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Полиция в американском городе Сайлом-Спрингс (штат Арканзас) задержала 20-летнего студента Тимоти Константина, которого подозревают в подготовке взрывов в христианском Университете имени Джона Брауна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, молодой человек признался сотрудникам правоохранительных органов в том, что собирал небольшие взрывные устройства. По сведениям полиции, студент применял для этого небольшие трубки и порох, извлеченный им из пиротехники и боеприпасов.

Константин также оставил в одном из помещений студенческого общежития записку. В ней говорилось, что он хотел бы совершить нападение, которое бы привело к многочисленным жертвам. Полиция при обыске обнаружила в комнате студента огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47, а также боеприпасы.

Молодой человек в настоящее время находится под стражей.