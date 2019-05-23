​В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа

В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке.

Об этом сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Двадцатилетний Джонатан Се (Jonathan Xie), проживающий в зажиточном районе, обвиняется по двум пунктам по статье "сговор с целью материальной поддержки террористической организации". ХАМАС входит в американский список террористических группировок.

В апреле 2019 года Се появился на видео в соцсетях с закрытым лицом и критиковал сионистскую идеологию и неолиберализм. Он также заявил, что готов присоединиться к ХАМАС. Позже он продемонстрировал флаг движения и пистолет, а также выступил с угрозами осуществить теракт.

Кроме того, Се послал 100 долларов жителю сектора Газа, которого считал членом военизированного крыла ХАМАС. Он также написал об этом в соцсетях и добавил, что уверен в незаконности подобных действий на территории США.

Кроме того, обвиняемый заявлял, что хочет вступить в ряды американских вооруженных сил, чтобы "научиться убивать". Впоследствии в соцсетях он грозился взорвать "Башню Трампа" в Нью-Йорке и израильское консульство.

По каждому из пунктов обвинения Се грозит до 20 лет тюрьмы.