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В США задержали сотрудника избирательного участка за письмо с угрозой взрыва

В США задержали сотрудника избирательного участка за письмо с угрозой взрыва Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования.
Другие страны
5 ноября 2024 г. 10:40
В США задержали сотрудника избирательного участка за письмо с угрозой взрыва

Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Минюст США.

"Сотрудник избирательного участка в штате Джордия был задержан... за отправку письма с угрозами в адрес сотрудников избирательного участка начальнику избирательного участка округа Джонс", - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что 25-летний Николас Уимбиш в середине октября поссорился с избирателем. Вскоре после этого он от лица этого человека направил начальнику избирательного участка письмо, в котором содержались угрозы в адрес Уимбиша и других сотрудников избирательного участка. К письму также прилагалась записка, в которой говорилось о возможном взрыве на участке для досрочного голосования.

"Уимбиш обвиняется в отправке угрозы взрыва, передаче ложной информации об угрозе взрыва, отправке письма с угрозами и даче ложных показания ФБР... Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения", - указано в заявлении.

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