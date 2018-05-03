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    В США задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в ТЦ

    © FOTO: "RİA Novosti"

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Ученика одной из школ американского штата Техас задержали по подозрению в подготовке теракта в торговом центре в городе Плейно.

    Как передает Report, об этом сообщает The Dallas Morning News.

    Отмечается, что подросток мог действовать под влиянием членов террористической группировки ИГ.

    По данным издания, 17-летний школьник планировал открыть стрельбу по посетителям торгового центра. Также сообщается, что для реализации преступления у молодого человека было оружие и необходимая экипировка.

    Атака, по данным газеты, должна была состояться в середине мая.

    Задержанному может грозить пожизненное тюремное заключение.

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