В США задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в ТЦ

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Ученика одной из школ американского штата Техас задержали по подозрению в подготовке теракта в торговом центре в городе Плейно.

Как передает Report, об этом сообщает The Dallas Morning News.

Отмечается, что подросток мог действовать под влиянием членов террористической группировки ИГ.

По данным издания, 17-летний школьник планировал открыть стрельбу по посетителям торгового центра. Также сообщается, что для реализации преступления у молодого человека было оружие и необходимая экипировка.

Атака, по данным газеты, должна была состояться в середине мая.

Задержанному может грозить пожизненное тюремное заключение.