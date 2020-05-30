Наверх

В США задержали почти 200 протестующих

​В США задержали почти 200 протестующих

Полиция Хьюстона (штат Техас) арестовала почти 200 участников протестов, возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом 30 мая сообщила полиция города на своей странице в Twitter.

"Наши офицеры произвели около 200 арестов тех, кто принимал участие в незаконных собраниях на протяжении вчерашнего дня и ночи. Большинству будут предъявлены обвинения в блокировании дорог", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что в ходе протестов четверо полицейских получили ранения, восемь автомобилей полиции были повреждены.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!