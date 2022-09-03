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В США задержали пилота, угрожавшего врезаться в магазин Walmart

В США задержали пилота, угрожавшего врезаться в магазин Walmart Мужчина угнал небольшой частный самолет и грозит врезаться в магазин Walmart в Тьюпело (штат Миссисипи).
Другие страны
3 сентября 2022 г. 20:25
В США задержали пилота, угрожавшего врезаться в магазин Walmart

Задержан мужчина, угнавший легкий турбовинтовой самолет и угрожавший врезаться в магазин Walmart в Тьюпело (штат Миссисипи).

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Между тем Sky News со ссылкой на губернатора Миссисипи Тейта Ривза отмечает, что никто не пострадал.

Ранее заявлялось, что угонщик самолета находился в воздухе несколько часов.

18:08

Мужчина угнал небольшой частный самолет и грозит врезаться в магазин Walmart в Тьюпело (штат Миссисипи).

Как передает Report, об этом заявила местная полиция на странице в Facebook.

"Пилот установил контакт со службой экстренной помощи и угрожает намеренно врезаться в Walmart", - говорится в сообщении.

Посетители магазина эвакуированы. Пилот летает в небе над городом. Другие подробности не приводятся.

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