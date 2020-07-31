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В США задержали обвиняемого в организации хакерской атаки на Twitter подростка

В США задержали обвиняемого в организации хакерской атаки на Twitter подростка ​​​​​​​17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний, задержан в городе Тампа штата Флорида.
Другие страны
31 июля 2020 г. 23:27
В США задержали обвиняемого в организации хакерской атаки на Twitter подростка

17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний, задержан в городе Тампа штата Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает местный телеканал WFLA со ссылкой на офис прокурора округа Хилсборо.

По его данным, подростку предъявлены 30 обвинений, среди которых обвинения в организованном мошенничестве, 17 обвинений в мошенничестве, связанном с коммуникациями, обвинения в мошенническом использовании личной информации и в незаконном доступе к компьютерному или электронному устройству.

Как указано в заявлении офиса прокурора, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и министерство юстиции смогли вычислить подозреваемого после "комплексного расследования по всей стране". Имя хакера не разглашается, так как ему еще нет 18 лет.

 

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