​В США задержали мужчину, запустившего беспилотник в сторону Белого дома

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Полиция арестовала у Белого дома мужчину, который пытался запустить беспилотник.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, это уже не первый случай запуска беспилотного летательного аппарата вблизи правительственного здания.

Ранее стало известно, что у Белого дома разбился беспилотник, которым управлял государственный служащий. Отмечается, что он не работает в администрации президента США Барака Обамы.

По словам владельца беспилотника, в определенный момент он просто потерял управление над аппаратом.