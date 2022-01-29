В США задержали готовившего покушение на Джо Байдена мужчину

В США задержан житель штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента США Джо Байдена.

В США задержан житель штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

Задержанный Скотт Мерримен заявил, что Бог якобы приказал ему отправиться в Вашингтон и "отрубить голову змею в сердце нации".

По информации New York Post, до этого полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что Мерримен позвонил им и сказал, что направляется в Вашингтон, чтобы "увидеть президента". Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что направляется в Белый дом, чтобы сказать Байдену, что люди "сыты по горло расколом в стране, и что ему следует обратиться к Богу". Мерримен также сделал ряд публикаций на своей странице в Facebook, используя "все более угрожающую лексику".

Сотрудники секретной службы задержали Мерримена на парковке ресторана в среду, когда он ехал из Канзаса в Мэрилэнд.

У него обнаружили заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями.

Против него уже возбудили уголовное дело.