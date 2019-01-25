В США арестован экс-советник Трампа

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Бывший советник президента США Дональда Трампа, политконсультант Роджер Стоун арестован в штате Флорида в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, передает Report со ссылкой на Associated Press.

По предварительным данным, Р.Стоуна обвиняют в пяти случаях дачи ложных показаний, а также в препятствовании правосудию и измнении показаний свидетелей.