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    В США арестован экс-советник Трампа

    Роджер Стоун обвиняется в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Бывший советник президента США Дональда Трампа, политконсультант Роджер Стоун арестован в штате Флорида в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, передает Report со ссылкой на Associated Press.

    По предварительным данным, Р.Стоуна обвиняют в пяти случаях дачи ложных показаний, а также в препятствовании правосудию и измнении показаний свидетелей.

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