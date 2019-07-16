​В США задержали экс-президента Перу

"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении перуанского ведомства.

По имеющимся у прокуратуры данным, сейчас Толедо предстал перед судебными властями США в рамках процесса по возможной высылке его на родину.

Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов.