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В США задержали 538 нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме

В США задержали 538 нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
Другие страны
24 января 2025 г. 10:35
В США задержали 538 нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме

США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсетях.

"Администрация президента Трампа задержала преступников среди нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме... Также военной авиацией... депортированы сотни преступников среди нелегальных мигрантов. Крупнейшая операция по массовой депортации в истории идет полным ходом", - сообщила она.

При этом она не отметила, куда именно были депортированы мигранты.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Tarixdə ən böyük kütləvi deportasiya əməliyyatı tam gücü ilə davam edir

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