В США задержали 538 нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме

США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсетях.

"Администрация президента Трампа задержала преступников среди нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме... Также военной авиацией... депортированы сотни преступников среди нелегальных мигрантов. Крупнейшая операция по массовой депортации в истории идет полным ходом", - сообщила она.

При этом она не отметила, куда именно были депортированы мигранты.