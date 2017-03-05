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    В США задержали 22 человек после маршей сторонников и противников Трампа

    У задержанных были изъяты различные опасные предметы, включая биты, металлические трубы и доски

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Полиция задержала более 20 человек в нескольких городах США после столкновений в ходе маршей сторонников и противников президента США Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Марши прошли по всей стране в субботу, но обошлись без серьезных столкновений. Акции сторонников президента под общим названием "Марш за Трампа" прошли примерно в 50 городах, включая Нью-Йорк, Нэшвилл, Бостон, Денвер и Майами.

    В городе Беркли (Калифорния) в ходе марша начались столкновения между сторонниками и противниками Трампа, по меньшей мере семь человек пострадали. Отмечается, что никто из пострадавших не был госпитализирован. У задержанных были изъяты различные опасные предметы, включая биты, металлические трубы и доски.

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