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В США за сутки зафиксированы рекордные 217 тыс. случаев заражения

В США за сутки зафиксированы рекордные 217 тыс. случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки увеличилось на 217 664 - рекордное за все время пандемии значение.
Другие страны
4 декабря 2020 г. 18:20
В США за сутки зафиксированы рекордные 217 тыс. случаев заражения

Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки увеличилось на 217 664 - рекордное за все время пандемии значение.

Как передает Report, это следует из опубликованных в пятницу подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

По его сведениям, за 24 часа умерли 2 879 пациентов с COVID-19, это меньше зафиксированного в четверг антирекорда в 3 157 летальных исходов, однако больше апрельского максимального значения - тогда за сутки из-за коронавируса в США умерли 2 752 человека.

Согласно подсчетам университета, за все время в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 14,1 млн случаев заражения и 276 325 смертей из-за коронавируса.

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Версия на английском языке US hits record high in daily cases

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