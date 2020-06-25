​В США за сутки зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19

В Соединенных Штатах Америки за сутки зарегистрировано более 35 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, это самый высокий показатель с апреля и третий — за все время пандемии.

По информации издания, суточное число новых случаев растет в 20 штатах страны. Самые высокие показатели выявлены во Флориде (5,5 тыс. новых случаев), Техасе (более 5 тыс.) и Аризоне (3,6 тыс.). Также увеличивается число новых заражений в штате Вашингтон.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что опасения по поводу второй волны пандемии преувеличены.

На данный момент в США зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания и более 121 тыс. летальных исходов.