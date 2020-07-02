В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений COVID-19

В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 52 тысячи человек. Как сообщает Report, такие данные приводит университет Джона Хопкинса.
Текущий рост связывается с начавшимися в конце мая протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
Отмечается, что всего в США заразились 2,7 миллиона человек, умерли больше 130 тысяч человек.
Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.