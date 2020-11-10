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В США за сутки выявили свыше 111 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили свыше 111 тысяч случаев COVID-19 Скончались еще 590 человек
Другие страны
10 ноября 2020 г. 17:47
В США за сутки выявили свыше 111 тысяч случаев COVID-19

Более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 590 человек. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 111 433 новых случая заражения. Днем ранее было выявлено более 105 тысяч новых зараженных и 457 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Всего в США зарегистрировали 10 110 552 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 238 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,9 миллиона.

Во всем мире коронавирусом заразились свыше 50,9 миллиона человек, из них скончались более одного миллиона зараженных. Выздоровели свыше 33 миллионов инфицированных.

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