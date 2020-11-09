В США за сутки выявили свыше 105 тысяч новых случаев COVID-19

Университет Джонса Хопкинса представил статистику коронавируса в США за последние сутки

Более 105 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 457 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.

По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 105 927 новых случаев заражения. Днем ранее было выявлено более 126 тысяч новых зараженных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.

Всего в США зарегистрировали 9 972 333 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 237 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,8 миллиона.