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В США за сутки выявили свыше 105 тысяч новых случаев COVID-19

В США за сутки выявили свыше 105 тысяч новых случаев COVID-19 Университет Джонса Хопкинса представил статистику коронавируса в США за последние сутки
Другие страны
9 ноября 2020 г. 16:38
В США за сутки выявили свыше 105 тысяч новых случаев COVID-19

Более 105 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 457 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.

По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 105 927 новых случаев заражения. Днем ранее было выявлено более 126 тысяч новых зараженных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.

Всего в США зарегистрировали 9 972 333 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 237 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,8 миллиона.

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